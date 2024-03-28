Понаровская вспомнила, как у нее отказали почки из-за диет

Певица Ирина Понаровская призналась в интервью телеведущей Светлане Бондарчук, что ее здоровье сильно пошатнулось из-за экстремальных диет.

Понаровская рассказала, что из-за нездорового способа похудения у нее отказали почки в молодости. Артистка отметила, что в тот период сильно переживала за свою жизнь. Она объяснила, что с детства была полной. В 13 лет она весила 78 килограмм. Понаровская уточнила, что никогда не была «жирной», но была «большой».

Артистка уточнила, что несмотря на лишний вес, она всегда была активной и «юркой» — занималась танцами и плаванием.

«Начала неправильно это делать (худеть). Потом я перестала просто есть. Какие-то там лекарства еще глотала, которые какая-то там тетенька посоветовала. Интернета же не было. Ничего же не узнать. Тогда и диетологов не было! Плюс маме моей сказал бабушкин врач: «У вас толстая девочка», — поделилась исполнительница.

Понаровская рассказал, что сейчас контролирует свое питание для сохранения стройной фигуры и здоровья. 71-летняя артистка уточнила, что с 25 лет худеет голоданием. Самый ее большой срок на воде — это 30 суток. По словам певицы, несколько лет назад она убрала из своего рациона мясо и рыбу. Певица уточнила, что ее методы похудения могут не подходить другим людям.