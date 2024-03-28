Сергей Лазарев рассказал, когда выйдет на сцену

Певец Сергей Лазарев после заявления о "небольшой паузе" в своем графике поспешил уточнить, когда вернется на сцену.

Видео с рассказом о творческих планах он разместил в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Желание певца "перезагрузиться" он объяснил приближающимся днем рождения. Лазарев признался, что эмоционально его "колбасит" уже две недели и ему необходимо отдохнуть и набраться сил.

Теперь же стало известно, что после перерыва артист вернется к гастролям с шоу "Я не боюсь" 20 апреля. Концерты будут проходить с усилением охраны и безопасности для всех пришедших.

"А относительно паузы, перезагрузки - всем нам нужна пауза после всего, что произошло", - отметил Лазарев.

Недавно стало известно, что певица Zivert на полгода отменила выступления из-за проблем со здоровьем. Ближайшие месяцы больших выступлений не планирует певица МакSим.