Бузова отреагировала на слухи о подготовке к свадьбе

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе. В программе «Светская хроника» она подчеркнула, что похожее на помолвочное кольцо носит уже два месяца, а также объяснила, зачем спрашивала у подписчиков о красивой дате.

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Просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году. Вот и все, — заявила звезда.

Пока Бузова не раскрывает личность претендента на ее руку и сердце, однако она рассказала, на что в первую очередь смотрит при выборе потенциального избранника. Она припомнила слова собственной бабушки, которая говорила о том, что жених должен быть непьющий и не жадный.

Вы знаете, эти скряги, которые зарабатывают огромное количество, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей, — подчеркнула Бузова.

Ранее телеведущая назвала «крашем» звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Речь идет о 25-летнем актере Славе Копейкине, сыгравшем Турбо в картине. Сам актер признался, что написал артистке, однако у нее закрыты личные сообщения. По словам Копейкина, он познакомился с Бузовой давно. До съемок в кино актер подрабатывал в ночном клубе и был «артистом выносов».