Максима Галкина* заметили в эконом-классе самолета

Комик Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) начал экономить на перелетах. Как сообщает «КП», на днях его заметили в эконом-классе самолета, который летел из Израиля в Германию.

© maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Ролик с артистом выложили пассажиры рейса. Пользователи Сети отметили, что денег на более дорогие билеты у Галкина*, вероятно, не осталось.

«Понты кончились, экономия началась», «А что не в багажном отсеке? Там еще дешевле!» — писали комментаторы.

Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура запустила процесс признания супруги Галкина* Аллы Пугачевой иноагентом. По сообщениям СМИ, статусом ее могут наделить за слова о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Также певица подверглась критике из-за того, что не выразила соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее она объяснила, что не высказывала мнение о произошедшем публично, поскольку «скорбь должна быть в душе», а не в соцсетях.

* признан Минюстом России иностранным агентом.