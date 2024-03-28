Певица Алла Пугачева прокомментировала теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале Генпрокуратурой процесса признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом на фоне молчания певицы по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» и заявлений о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». На то, что Пугачева никак не отреагировала на трагедию в Подмосковье, обратили внимание и поклонники певицы.

Сегодня она ответила им, написав пост в соцсетях.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*. Аминь», - прокомментировала ситуацию Алла Пугачева.

Пугачева извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в подмосковный концертный зал ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной форме и открыли огонь по посетителям и персоналу, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 140 человек и не менее 180 получили ранения.

После теракта соболезнования выразили многие представители шоу-бизнеса. Был организован мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Известная певица Лариса Долина за кулисами мероприятия подчеркнула, что террористы заслуживают наказания в виде смертной казни.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена