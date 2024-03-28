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«Следили за моей семьей»: уезжал ли Ревва из России, где был с начала СВО

Шоумен Александр Ревва впервые заговорил о слухах о его отъезде из России. Что сказал артист, почему он скрывал реальное положение дел?

«Следили за моей семьей»: уезжал ли Ревва из России, где был с начала СВО
© ТАСС

Как Ревва прокомментировал слухи об отъезде

Шоумен рассказал, что не покидал Россию, поскольку является приверженцем Родины. На мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд „Русского Радио“» Ревва попросил публику и журналистов уважать личную жизнь его семьи.

«Вернувшимся сложно назвать человека, который не уезжал. <...> Старался не подключаться к этим сплетням, этой лжи. Всем желаю добра, любви. И хочу сказать: пожалуйста, не трогайте мою семью. <...> Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь», — заявил Ревва в разговоре с NEWS.ru.

Что говорили об отъезде Реввы

После начала спецоперации Ревва перебрался с семьей в Испанию, где у него есть собственная недвижимость, сообщала журналистка Алена Жигалова. Шоумен несколько месяцев не давал о себе знать, а поклонники были уверены, что экс-резидент Comedy Club эмигрировал. Однако осенью 2022 года артист вернулся в Россию и вновь стал участвовать в светских мероприятиях.

Слухи об эмиграции Реввы опровергали представитель его супруги, а также телеведущий Оскар Кучера.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не эмигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — утверждал Кучера.

В январе 2024 года сообщалось, что юморист вместе с семьей находился в Дубае. По данным портала «7дней.ru», у артиста есть недвижимость в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которую он приобрел два года назад.

В конце февраля 2024 года сообщалось, что комик в очередной раз покинул Россию — вместе с женой Анжеликой уехал отдыхать в Бразилию. Шоумен опубликовал в соцсетях серию фотографий с отдыха.

«Судя по всему, комик решил взять паузу в своей карьере. По неофициальной информации, Александр попал в черный список российского телевидения. На этом фоне в середине января артиста вырезали из популярного телешоу», — писал MK.RU.

Как Ревва относится к СВО

Известно, что Ревва родился в Донецке, однако с 2014 года он не бывал в Донбассе. Отец артиста рассказал, что комик не делал этого, поскольку дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским и опасался санкций.

«Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“. А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года. Я ведь, когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались», — приводит StarHit слова отца шоумена Владимира.

Сам артист не давал никаких комментариев относительно своей позиции по СВО.

Вернулся ли Ревва на ТВ

9 марта на телеканале «Россия 1» показали концерт памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Ревва в амплуа Артура Пирожкова исполнил песню «Глупые снежинки».

MK.RU обратил внимание, что вырезанное из эфира «Песни года» выступление Реввы также «удалось реанимировать». По информации журналистов, фрагмент на днях показали в программе «Утренняя почта».

Позднее зрители нового юмористического шоу «Звезды» на VK и НТВ выразили удивление, увидев в эфире Филиппа Киркорова и Александра Ревву, чьи концерты еще недавно отменяли в России. Многие предположили, что артисты заплатили за свое выступление в шоу, тем самым «купив прощение». Саму программу некоторые комментаторы назвали дичью и «слабой пародией на КВН».

Шоу-бизнес
Алена Жигалова
Артур Пирожков
Владимир Зеленский
Юрий Шатунов
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