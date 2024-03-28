Пранкеры снова «похоронили» Гуфа

Неизвестный «похоронил» рэпера Гуфа (Алексей Долматов). Как сообщает Telegram-канал Mash, пранкер позвонил в полицию и заявил, что бывшая жена Долматова Ольга убила музыканта.

Полицейским поступило обращение от лица бывшего мужа сестры рэпера. Неизвестный заявил, что труп Долматова сейчас лежит в квартире на Овчинниковской набережной. Правоохранители прибыли на место, однако дверь им открыла новая хозяйка квартиры — она пояснила, что купила жилище у родственников Гуфа еще несколько лет назад. Теперь полицейские заняты розыском пранкера.

Напомним, что первая фейковая новость о смерти Гуфа появилась еще в 2011 году — тогда в Сети появилась информация, что он погиб при теракте в аэропорту Домодедово вместе с рэпером Василием Вакуленко (Баста) и дизайнером Артемием Лебедевым. Несмотря на опровержения со стороны Долматова, пользователи поверили в его смерть, а сама фраза «Гуф умер» стала мемом. В последующие годы рэпера «хоронили» еще несколько раз.