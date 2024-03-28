Самойлова показала огромную гардеробную

Бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала фото своей гардеробной. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На видео дочери модели расположились на диванах в гардеробной. Оказалось, что у Самойловой целый зал с несколькими рейлами, шкафами и диванами, где хранятся одежда и аксессуары.

Бизнесвумен опубликовала фото своей гардеробной. Комната выполнена в светлых оттенках с отделкой из золота. Панорамные окна выходят в сад. У модели также есть свой туалетный столик с зеркалом.

Накануне Оксану Самойлову обвинили в воровстве стихотворения. Блогерша и ее дочь записали видео, в котором прочитали свои отрывки. Вскоре интернет-пользователи принялись обвинять знаменитость в воровстве. В комментариях стали писать, что ранее уже видели это стихотворение. Выяснилось, что автором произведения является поэт Стас Власов. Однако поэт из Москвы заявил, что Оксана Самойлова не крала его стихотворение.