Стали известны подробности разбирательства Лель и Кушанашвили

Суд не будет рассматривать иск исполнительницы Кати Лель в отношении журналиста Отара Кушанашвили, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Причиной заморозки дела стали процессуальные нарушения. Певица подавала иск в Тушинский районный суд города Москвы, он также касался компании Google.

Девушка намеревалась отстоять свою честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с шоумена сумму за нанесенный моральный вред. Катю Лель оскорбили высказывания Кушанашвили о ней на его YouTube-канале. При этом данных о том, что именно возмутило Лель, нет. Возможно, слова шоумена касались ее хита «Мой мармеладный».

Певица считает, что слова Кушанашвили в размещенных в сети Интернет видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ публичного лица. <...> Суд определил оставить исковое заявление без движения из-за процессуальных нарушений, — уточнили в пресс-службе.

Осенью 2023 года песня Кати Лель «Мой мармеладный», которая вышла в 2004 году, стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. Трек Лель занял третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В этот список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».