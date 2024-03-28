Светлаков рассказал об отношениях с Ургантом

Российский актер и юморист Сергей Светлаков рассказал об отношениях с телеведущим Иваном Ургантом. В интервью блогерше Надежде Стрелец, доступном на YouTube, он сообщил, что дружит с ведущим.

Светлаков заявил, что считает Урганта и юмориста Гарика Мартиросяна своими самыми близкими друзьями.

«Помимо человеческих качеств и творческих они просто меняли меня и мою жизнь», — добавил актер.

Юморист также назвал обидной ситуацию, в которой оказался Иван Ургант. По его словам, люди, критикующие телеведущего, не разобрались в содержании его публикаций, посвященных происходящему в стране и мире.

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Ранее Светлаков заявил, что Ургант незаменим на телевидении. Актер признался, что ему не хватает шоумена на экране. По его мнению, ведущему стоило бы открыть собственную школу телевидения.