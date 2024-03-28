Лепс начал первый концерт после теракта в "Крокусе" с минуты молчания

Российский певец Григорий Лепс, принявший решение не отменять свои ранее анонсированные выступления, дал концерт в Королёве. Видео артист разместил в соцсети.

© Российская Газета

"Тяжеловато работать, но приходится: жизнь продолжается", - заметил Лепс. "Сказать что-то такое, чего еще никто не говорил, я уже вряд ли смогу - всё, что нужно было, я написал. Поэтому давайте вместе помолчим несколько секунд", - предложил музыкант.

Завтра, 29 марта, концерт исполнителя состоится в Санкт-Петербурге.