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Лепс начал первый концерт после теракта в "Крокусе" с минуты молчания

Российский певец Григорий Лепс, принявший решение не отменять свои ранее анонсированные выступления, дал концерт в Королёве. Видео артист разместил в соцсети.

Лепс начал первый концерт после теракта в "Крокусе" с минуты молчания
© Российская Газета
"Тяжеловато работать, но приходится: жизнь продолжается", - заметил Лепс."Сказать что-то такое, чего еще никто не говорил, я уже вряд ли смогу - всё, что нужно было, я написал. Поэтому давайте вместе помолчим несколько секунд", - предложил музыкант.

Завтра, 29 марта, концерт исполнителя состоится в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес
Григорий Лепс
Санкт-Петербург