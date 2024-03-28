Суд отклонил иск к Егору Криду из-за «порочащей русский язык» песни

Кунцевский суд Москвы отклонил иск руководителя религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» Александра Морозова к певцу Егору Криду (настоящее имя — Егор Булаткин) на 15 миллионов рублей из-за песни Pussy Boy, в тексте которой содержатся нецензурные выражения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении иска Александра Морозова к Егору Булаткину», — сообщил собеседник агентства.

В иске активиста говорится, что композиция Pussy Boy «грязнит, порочит и оскорбляет религиозные чувства истца, порочит русский язык, носителей русского языка», а также «нарушает права истца на благоприятную информационную среду и оскорбляет его человеческое достоинство», утверждается в иске. Мороз был намерен взыскать указанную сумму с Крида и компаний ООО «Гугл» и ML Genius Holdings LLC, распространяющих контент певца.

Ранее Морозов обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни и потребовал 10 миллионов рублей в качестве компенсации за моральные страдания.