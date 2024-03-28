Семенович ответила, делала ли ринопластику

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, делала ли она ринопластику. Знаменитость высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Один из поклонников артистки поинтересовался, меняла ли она форму своего носа. 46-летняя Анна Семенович опровергла домыслы фаната и показала фотографию из детства. На снимке будущая певица позировала в трикотажном костюме и ботинках.

«Все свое. Вот мне интересно, почему люди, если видят что-то красивое в другом человеке, то они считают, что это пластика? Просто от природы у людей не бывает красивых носов?» — высказалась Семенович.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами: Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».

В конце февраля Анна Семенович отправилась на прием к косметологу, чтобы сделать микротоки для лица. Певица объяснила поклонникам, почему решилась на эту процедуру.