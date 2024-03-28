Моргенштерн* обвинил лейбл «Рифмы и Панчи» в нацизме и обмане артистов

Признанный иностранным агентом рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом иноагентом) заявил о намерении подать в суд на лейбл «Рифмы и Панчи», обвинив паблик в нацизме и обмане артистов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В 2022 году Моргенштерн* покинул Россию, после чего поселился в Дубае. Однако оформлять резидентство певец не стал — когда срок визы подошел к концу, Моргенштерн* вылетел в Казахстан. Обратно в ОАЭ рэпера уже не пустили.

После теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, Моргенштерн* серьезно поссорился с известным музыкальным пабликом «Рифмы и Панчи» и лейблом Rhymes Music.

Рэпера возмутил пост со скриншотом переписки водителя такси с пассажиром, где клиент отменил поездку, потому что водитель из Таджикистана. Он обвинил «Рифмы и Панчи» в нацизме и потребовал извинений, отмечает Baza.

Также Могернштерн* поговорил с админом по телефону, после беседы был опубликован пост со словами - «у терроризма нет национальности». Однако музыкант назвал админа «неуравновешенным» и заявил, что лейбл задолжал ему 4,5 миллиона.

Конфликт на этом не завершился, рэпер пригрозил админам судебным преследованием, дав одному из них время уехать из страны.

«Обращаюсь ко второму владельцу РиП - уезжай из страны, у тебя сутки», - написал музыкант в соцсетях.

В итоге интересы Алишера Моргенштерна* и других музыкантов, сотрудничавших с лейблом Rhymes Music, согласился представлять адвокат Сергей Жорин, пишет ТАСС.

«Наш доверитель поставил задачу не только расторгнуть сомнительные договоры с артистами, но и привлечь владельцев этой организации к уголовной ответственности за то, что они делают с начинающими музыкантами», - рассказал Жорин.

Адвокат также отметил, что ознакомился с договорами, которые подписывают с лейблом артисты и они «имеют все признаки кабальных». По его словам, «огромное количество артистов» пожаловалось «на хамское отношение со стороны Rhymes Music и обман». При этом Жорин не уточнил, кто именно жаловался, и не стал называть имена обратившихся к нему артистов, сославшись на адвокатскую тайну.

*признан в России иностранным агентом