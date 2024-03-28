Светлаков прокомментировал слухи о давнем романе с Брежневой

В 2012 году шоумену Сергею Светлакову и певице Вере Брежневой общественность и СМИ приписывали роман. В тот период знаменитости всячески опровергали подобную информацию. В недавнем интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец комик прокомментировал догадки публики.

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— У меня с Верой был договор, когда будут касаться какой-то такой темы, я буду всегда отвечать: «Я поклялся не говорить». И пускай это будет в пространстве и во вселенной… Да нет, это была сиюминутная шутеха, — рассказал Сергей Светлаков.

По мнению шоумена, причиной для рождения слухов стал совместный проект артистов, в котором Брежнева и Светлаков играли супружескую пару. Речь идет о кинокартине «Джунгли» режиссера Александра Войтинского.

Осенью прошлого года Вера Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе. На концерте в феврале она передала ему трогательное послание. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения после расставания. На выступлении в Казахстане она обратилась к Меладзе со сцены.

Позднее певица сообщила, что после развода с продюсером она полтора года приходила в себя, однако обиды на экс-возлюбленного она не держит.