Актер и режиссер Юрий Ваксман скончался на 63 году жизни

Заслуженный деятель культуры России, актер, режиссер и продюсер Юрий Ваксман скончался в возрасте 62 года. О трагическом событии сообщается на странице Ярославского театра молодого зрителя в социальной сети "ВКонтакте".

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"Ночью стало известно о том, что сегодня в возрасте 62 лет ушел из жизни Юрий Михайлович Ваксман – выдающаяся фигура ярославского театра и кино", — говорится в некрологе в социальной сети.

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одившийся в 1961 году в Тирасполе, актер получил образование в Воронежском театральном институте. С 1984 по 1992 годы он работал в Ярославском театре молодого зрителя. Позднее он стал одним из основателей Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании "Ярсинема". Более всего Ваксман как актер был известен российским зрителям по сериалу "Молодежка". Он также снимался в таких проектах как: "Портной из Бруклина", "Раневская", "Майор Гром: Чумной доктор", "Чужая стая", "Ростов", "По законам военного времени-3", "Шелест. Большой передел", "Остров Обречённых", "Жёлтый глаз тигра", "В Кейптаунском порту", "Точка опоры" и многих других.