ST призвал не осуждать артистов, выпустивших песни после теракта

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) призвал не осуждать артистов, которые выпустили песни о теракте в «Крокус Сити Холле» сразу же после трагедии. Его слова передает NEWS.ru.

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«Я, например, очень близко это принял, но не смог за столь короткий срок подобрать те слова, которые могли бы передать то, что я чувствую. У кого-то это получилось. Не нужно это осуждать ни в коем случае. Уверен, что многие артисты хотели сделать песню, но побоялись осуждения», — признался музыкант.

Степанов сравнил выход песен с «творческим криком» музыкантов и добавил, что в подобных композициях всегда видна искренность. ST понадеялся, что в России не было артистов, которые выпустили реквиемы «по каким-то другим причинам».

28 марта сообщалось, что российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 перепетых песен Муслима Магомаева. В создании пластинки приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители.