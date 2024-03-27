Долина поддержала идею смертной казни за террор

Известная певица Лариса Долина за кулисами мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» заявила, что террористы заслуживают наказания в виде смертной казни. Об этом пишет News.ru.

По словам организаторов, концерт призван поддержать россиян, которые в пятницу, 22 марта, столкнулись со страшной трагедией — терактом в «Крокус Сити Холле».

«В отношении террористов только такая кара должна быть. Страшнее только господня кара. Господь карает страшнее. И пусть он покарает их», — подчеркнула Долина.

В проекте участвуют «Земляне», Ольга Серябкина, Елена Север, Дмитрий Маликов и другие исполнители.

Напомним, что в России после теракта, жертвами которого стали 140 человек, снова развернулась дискуссия об отмене моратория на высшую меру.

Ряд общественных деятелей, крупные политики, артисты высказались за возобновление смертной казни. Опросы, проведенные в популярных Telegram-каналах, показали, что до 84% респондентов выступают за ее возвращение в УК РФ.

Вместе с тем, многие лидеры общественного мнения, юристы, музыканты высказались категорически против.