Светлаков рассказал, почему Цекало прекратил с ним общаться

Комик и актер Сергей Светлаков рассказал в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что Александр Цекало перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон» после женитьбы на Дарине Эрвин.

Светлаков заявил, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы — он вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь. По словам комика, его коллега обвинял их в отсутствии поддержки его личной жизни. Как отметил актер, Цекало не нравилось, что участники «Прожекторперисхилтон» общались с его бывшей женой Викторией Галушкой.

«Его жена Вика была частью нашего коллектива. И мы не смогли это принять как данность. Мы все равно в это время с Викой общались и встречались в этот период. В его понимании (нужно было) определиться «либо со мной, либо с ней». А у нас как-то это явного не произошло. Мы и с ней общались, и с ним. И для него это выглядело не так, как он хотел», — поделился юморист.

Светлаков уверил, что он и другие участники «Прожекторперисхилтон» не держат злобы на Цекало и хорошо относятся к нему. Он пожелал коллеге любви, удачи, терпения и много денег.