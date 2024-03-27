Бывшая жена Федора Бондарчука подала в суд на режиссера

Симоновский суд Москвы принял к рассмотрению иск актрисы и телеведущей Светланы Бондарчук к ее бывшему супругу, известному режиссеру Федору Бондарчуку. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным портала, 55-летняя телеведущая обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем.

Беседа по делу назначена на 22 апреля. Ранее Светлана дважды обращалась в суд, но иски были отклонены из-за ошибок в оформлении документов. Юристы в первый раз отметили, что «истцом не был соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора».

Второй раз заявление было возвращено в связи с тем, что оно было «не подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска».

Напомним, что Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В 2019 году актер и режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. Его бывшая супруга вышла замуж в 2020-м, ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко.

Летом 2023 года Светлана Бондарчук и Сергей Харченко сообщили о пополнении в семье. У Светланы также есть двое детей от первого брака: сын Сергей и дочь Варвара.