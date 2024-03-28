Светлаков рассказал о спасении Бурунова во время теракта в Подмосковье

Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков в интервью блогеру Надежде Стрелец рассказал, как спас актера Сергея Бурунова во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Светлаков сообщил, что, Бурунов который тоже является фанатом группы "Пикник", планировал посетить тот концерт, но опаздывал. Телеведущий предупредил его, чтобы тот не заходил в здание концертного зала после начала нападения.

По словам Светлакова, Бурунова позвонил ему, когда выстрелы уже были, и сказал, что придет через минуту.

"Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить", — вспомнил телеведущий.

Сергей Светлаков был в "Крокус Сити Холле" в момент теракта. Он приехал как зритель на концерт группы "Пикник". Он назвал случившееся "адом".

Сергей Светлаков рассказал, как смог спастись из «Крокус Сити Холла» во время теракта

22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. "Газета.Ru" ведет трансляцию событий.