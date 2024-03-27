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Певец Александр Ревва попросил не трогать его семью после слухов об эмиграции

Певец и комик Александр Ревва опроверг на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» слухи об эмиграции из России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ревва ответил на сообщения об эмиграции
© РИА Новости

Ревва объяснил, что долгое время старался не комментировать данные слухи, хоть и знал про них. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверил, что он и его близкие останутся на родине. Он попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

«Вернувшегося в Россию» сложно назвать человека, который не уезжал из России. <…> Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать и мы здесь», — заявил шоумен.

В середине 2022 года Александра Ревву заподозрили в эмиграции. Журналистка Алена Жигалова заявила, что артист живет в Испании. Однако в конце 2022 года Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве, а также начал давать концерты.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной якобы эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

10 января стало известно, что Ревву вырезали из «Песни года». В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

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