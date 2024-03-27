Лолита рассказала о последствиях отмены ее концертов

Российская певица Лолита Милявская рассказала о последствиях отмены ее концертов в России. Об этом она сообщила в интервью изданию «Мир новостей».

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По словам артистки, она уже два с половиной месяца не платит зарплату своей команде.

«Выплатила все, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила всему коллективу. Но дальше я должна думать о своей семье», — сказала она, отметив, что от отмены концертов больше всего потерял ее коллектив.

При этом исполнительница отметила, что никто из ее команды не увольняется.

«Мы вместе уже пережили пандемию коронавируса, и сейчас нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — добавила певица.

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на свою «копеечную» пенсию. Певица призналась, что суммы ее пенсии (23 тысячи рублей) хватает только на квартплату, а также отметила, что не смогла бы прожить на эти деньги.