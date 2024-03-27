Иск Кати Лель против Кушанашвили оставлен без движения

Тушинский районный суд города Москвы оставил без движения исковое заявление певицы Кати Лель против шоумена Отара Кушанашвили и ООО «Гугл». Об этом сообщили в Telegram-канале судов Москвы.

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Суд определил оставить исковое заявление без движения из-за процессуальных нарушений.

Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению артистки, Кушанашвили на своем YouTube-канале распространяет информацию о ней, наносящую репутационный вред. Певица потребовала удалить материалы с подобными высказываниями и опровергнуть сведения, затрагивающие ее.

Лель также попросила через суд взыскать с Кушанашвили денежные средства в качестве компенсации морального вреда.

В публикации не уточняется, какое именно высказывание Кушанашвили послужило обращению артистки в суд. Известно, в феврале журналист возмутился словам Лель о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций». Он призвал артистку остановиться.

«Ее спрашивают, в чем феномен, она говорит «замысел высших цивилизаций». Катя, я прошу тебя, остановись», — заявил Кушанашвили.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

Ранее Катя Лель оказалась невостребованной на 8 Марта.