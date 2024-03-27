Сергей Бурунов опоздал на концерт группы «Пикник» в «Крокусе»

Артист созвонился с Сергеем Светлаковым

Сергей Светлаков был одним из тех, кому удалось спастись во время теракта в «Крокус Сити холле» 22 марта. Актер с женой пришел на концерт «Пикника». Они уже заняли места в зрительном зале, когда террористы ворвались в помещение. В тот самый момент ему звонил Сергей Бурунов. По счастливой случайности он опоздывал на концерт и не успел войти в «Крокус».

«Он мне звонит и говорит: "Вы там?». Он мне позвонил, когда уже выстрелы были. Он говорит: «Я подъезжаю, через минуту буду». Я говорю: «Как здорово, что ты позвонил. Стой там, не заходи», — рассказал Светлаков в интервью Надежде Стрелец.

Добавим, в результате таракта погибли 140 человек. Более 180 получили ранения различной степени тяжести.