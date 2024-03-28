Киркоров процитировал Пугачеву в обращении по поводу теракта в «Крокусе»

Российский певец Филипп Киркоров процитировал свою экс-супругу, исполнительницу Аллу Пугачеву в обращении по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Утро.ру».

Киркоров обратился к россиянам в рамках мемориального музыкального марафона от «Русского радио». Он заявил, что в стране случилась большая трагедия, но жизнь продолжается.

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — процитировал артист слова из песни Пугачевой «Скупимся на любовь».

Ранее Пугачева попросила прощения у уроженки Таджикистана, исполнительницы Манижи Сангин, которая назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокус Сити Холла».

Почему Алла Пугачева молчит о теракте в «Крокусе», когда должна кричать?

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.