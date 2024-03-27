Церемония вручения "Чартовой дюжины" полностью отменена из-за теракта

Торжественная церемония вручения ежегодной премии "Чартова дюжина" отменена. Первоначально она должна была состояться в "Крокус Сити Холле" 21 апреля. На нее были приглашены группы "25/17", "Северный Флот", "Горшенев", "Аффинаж" и другие.

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После трагических событий, произошедших 22 марта, церемонию хотели перенести на другую концертную площадку, однако позже организаторы мероприятия решили полностью отказаться от его проведения.

"Было принято решение не переносить церемонию на другие площадки. "Наше радио" считает неуместным проводить свою музыкальную премию на фоне произошедшей трагедии", - говорится в сообщении, опубликованном на портале Nashe.ru.

Отмечается, что деньги за купленные билеты будут возвращены.

Голосование за победителей 2024 года продолжится до 15 апреля. Объявление лауреатов в десяти номинациях, среди которых - "Альбом", "Группа", "Солист", "Солистка" и "Видеоклип" - состоится 19 апреля, но не на сцене, а в прямом эфире "Нашего радио".