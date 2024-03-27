Лариса Гузеева стала жертвой мошенников

Лариса Гузеева заявила, что мошенники хотели продать ее за 5 тысяч рублей. Телеведущая пожаловалась на злоумышленников в соцсети.

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В личном блоге Гузеева заявила, что стала жертвой мошенников. Знаменитость опубликовала несуществующую афишу с анонсом встречи. Сообщалось, что 6 апреля в КЗ «Театр-парк» актриса поделится историями своей жизни. Стоимость билетов составляла 5 тысяч рублей.

Гузеева призвала поклонников не вестись на обман. Она заявила, что никогда не проводит встречи в таком формате.

«Беспредел! Если знаете, как дать по рукам этим проходимцам и ворам, кто такое стряпает — поделитесь! Что за ужас», — высказалась знаменитость.

Ранее Антон Лаврентьев заявил, что у Гузеевой можно поучиться «существовать в кадре». Подробности смотрите в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось о том, что певица Анна Семенович раскрыла секрет похудения. Артистка призналась, что похудела на шесть килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.