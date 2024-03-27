«Русофобское животное»: Малиновская публично оскорбила Пугачеву

Телеведущая Маша Малиновская в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала певицу Аллу Пугачеву «наглым, заносчивым, русофобским животным» после ее молчания о трагедии в «Крокус Сити Холле». По словам Малиновской, певица не раз выступала в этом концертном зале, но не нашла слов поддержки семьям погибших в теракте. Малиновская подчеркнула, что не считает Пугачеву человеком.

Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в «Крокусе» и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мной теперь человеком не считается! Просто наглое, заносчивое, высокомерное, русофобское животное! — заявила Малиновская.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.

Позже стало известно, что Пугачева записала новый хит с малоизвестным исполнителем, на котором могла заработать не менее $10 млн, о чем сообщил промоутер Сергей Лавров. По словам эксперта, певица продолжает петь, потому что скучает по вниманию зрителей. Пугачева представит композицию к своему 75-летию в апреле.