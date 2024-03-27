Крид рассказал о своей личной жизни

Егор Крид пообщался с прессой, чтобы ответить на самые распространенные вопросы общественности. Одна из первых и наболевших тем — это личная жизнь певца. Девушки — фанатки очень ждут положительных для них новостей (а именно, что сердце красавчика не занято).

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«С личной жизнью все тихо. Также, как и было, если вы спрашиваете», — заявил молодой исполнитель, намекнув, что у заинтересованных есть шанс его покорить.

Егор также рассказал о работе над альбомом. Он еще не закончен (Егору нужно подготовить название и обложку к своему новому творению). Артист добавил, что не использует какую-то особую концепцию для создания проекта, а старается следовать движению сердца. Остались и секретики, который Егор раскрывать не захотел. Например, тот факт, что скоро у него будет сотрудничество с другими звездами. С кем именно и при каких условиях все это произойдет, певец говорить не стал. Важным шагом вперед в карьере Крида стал запуск шоу. Он решил попробовать сделать это совершенно спонтанно. Идея сделать съемку пришла в тот момент, когда Крид отдыхал со своими друзьями и проводил время за совместной игрой.