Могут ли оштрафовать за прослушивание песен Пугачевой

Если Аллу Пугачеву признают иноагентом, за прослушивание ее песен можно будет получить серьезный штраф. Об этом «Парламентской газете» в среду, 27 марта, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. Однако, по словам парламентария, наказание будет грозить не всем и не при любых обстоятельствах.

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Накажут, но не всех

Напомним: о том, что Аллу Пугачеву в скором времени признают иноагентом, сообщил Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале.

«Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: «Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — написал Бородин. — Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня».

Итог, в общем-то, закономерен: Примадонна покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции и вместе с мужем, известным артистом Максимом Галкиным*, осела в Израиле. Более того — в 2022 году она сама попросила признать ее иноагентом, после того, как Минюст присвоил этот статус самому Галкину.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица в одной запрещенной социальной сети.

Как рассказал «Парламентской газете» Виталий Милонов, если процедуру доведут до конца, за прослушивание песен Пугачевой действительно можно будет нарваться на штраф. Правда, с парой нюансов.

«У нас же в законе четко оговорено — если человеку присваивают статус иноагента, любое его упоминание, любой связанный с ним контент должны транслироваться с соответствующим указанием, — пояснил парламентарий. — Либо в текстовом виде, если речь идет, собственно, про текст, либо в каком-то ином сообразном формату. Поэтому если где-то на массовых мероприятиях или в местах публичного пребывания людей — в барах, ресторанах, клубах, на дискотеках и так далее — будут включать песни Пугачевой без соответствующего предупреждения, за это, конечно, будет полагаться ответственность. Да и потом — кто такая Пугачева? Она неплохо поднялась в поздние годы СССР, когда у народа и выбора особого не было, кого слушать. Сейчас же ее все чаще вспоминают лишь в контексте ее бегства из России».

Можно ли будет слушать на кухне?

Подтверждает это и «звездный» адвокат, кандидат юридических наук Александр Добровинский.

«Безусловно, все именно так и будет, — отметил эксперт. — Если звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден правительством Российской Федерации. За нарушение этого закона предусмотрена административная ответственность».

Отметим, что постановление, на которое сослался Александр Добровинский, вступило в силу 1 декабря 2022 года. Сама же ответственность установлена статьей 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно ей, за отсутствие плашки иноагента должностные лица могут получить штраф до пяти тысяч, а юридические — до пятидесяти тысяч рублей.

При этом слушать Пугачеву дома на кухне можно будет свободно — и даже без наушников.

«Вы же не можете сами себе объявлять «звучит песня иностранного агента», — объяснил Александр Добровинский. — И даже если «запрещенные» песни вдруг услышат соседи, максимум, что человеку будет грозить — ответственность за нарушение тишины и порядка в установленное время».

А вот член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, напротив, призвал не относиться к творчеству иноагентов слишком серьезно и не устраивать охоту на ведьм.

«Сейчас основная задача, над которой и мы, в том числе, в Госдуме работаем — сделать так, чтобы уехавшие из России исполнители лишились финансовых потоков, перестали получать так называемые авторские отчисления за использование их контента, — подчеркнул депутат в разговоре с «Парламентской газетой». — Что же касается творчества иноагентов в целом — оно и так у нас, на мой взгляд, уже давно не пользуется такой популярностью, что была прежде. В любом случае их ждет забвение — это единственный финал, которого они заслуживают».

* Признан иноагентом