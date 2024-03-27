Какие артисты выпустили песни в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Несколько музыкальных исполнителей выпустили композиции, посвященные жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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Какие исполнители почтили творчеством память погибших, кто из звезд помог пострадавшим?

Какую песню записал SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) 24 марта опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», выпущенную в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По словам исполнителя, он написал композицию на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал SHAMAN.

Что за песню посвятил жертвам теракта Мот

Рэпер Мот (Матвей Мельников) 24 марта выпустил песню «Ангелы не спят», посвященную жертвам трагедии в «Крокусе». Артист поделился записью на своих страницах в социальных сетях.

«В такие дни и моменты особо остро хочется чувствовать „неодинокость“ и неравнодушие рядом, присутствие Бога в ближнем и в жизни, поддержку и единение всей страны, всеобщую помощь и любовь. Каждый проявляет ее в меру своих способностей и возможностей: словом и делом, физически и морально, финансово и сданной кровью, цветами и продуктами, медикаментами и творчеством. Главное — вместе», — написал исполнитель.

Какую песню опубликовал «Пикник»

Рок-группа «Пикник», которая должна была выступить в «Крокусе» в день террористической атаки, почтила память жертв трагедии, опубликовав песню «За невинно убиенных». Композиция, изначально включенная в альбом 1994 года «Немного огня», появилась на ресурсах музыкального коллектива с изображением горящей свечи 26 марта. Хронометраж песни был увеличен: музыканты сопроводили ее символичной 40-секундной минутой молчания.

«И познав все тайны жизни, ты откроешь дверь вселенной, вспомню я свою молитву за невинно убиенных», — поется в композиции.

Кто из звезд помог пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщал, что располагает фондом в размере 40 млн рублей, от которого на его проекты было потрачено лишь 10%, поэтому он готов помогать пострадавшим при атаке на «Крокус». Также исполнитель отправил миллион рублей 15-летнему Исламу, который работал гардеробщиком в «Крокусе» и спасал людей во время теракта.

SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны погибших во время теракта и лечение каждого пострадавшего. Певец указал в комментарии к клипу в память о жертвах трагедии, что все средства от монетизации будут направлены на помощь пострадавшим. 25 марта Дронов сообщил, что 5 млн рублей уже переведены Российскому Красному Кресту.

Телеведущая Ольга Бузова, артисты Наталья Подольская, Инстасамка (Дарья Зотеева) и Егор Крид (Егор Булаткин), звездный хирург Тимур Хайдаров также оказали финансовую помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе».

Группа «Пикник» не стала отменять концерт 27 марта в Санкт-Петербурге. Представители музыкального коллектива сообщили, что направят прибыль от выступления в Северной столице пострадавшим. Предстоящее мероприятие будет посвящено памяти жертв трагедии в «Крокусе».

Петербургская группа The Hatters перевела миллион рублей симфоническому оркестру Ленинградской области, сообщили музыканты в своем Telegram-канале. Областной музыкальный коллектив пострадал при теракте в «Крокусе».

МХТ им. Чехова 27 марта проведет мероприятие в честь Международного дня театра. Сборы, полученные от спектаклей в этот день, пойдут на помощь пострадавшим.

Какие последние новости о теракте в «Крокусе»

По последним данным Следственного комитета России, число погибших составляет 139 человек, пострадали 182. По информации Федерального центра медицины катастроф, число пострадавших при теракте возросло до 360. Днем 26 марта МЧС завершило мероприятия по разбору завалов и пожаротушению в «Крокусе».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 60 человек из числа пострадавших при теракте в «Крокусе» находятся на лечении в столичных больницах. В своем Telegram-канале он уточнил, что в общей сложности в медучреждения Москвы поступили 94 человека, 34 уже выписаны.

На настоящий момент арестованы восемь фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четыре непосредственных исполнителя преступления.