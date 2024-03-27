Пригожин заявил об уходе от Валерии: «Мы абсолютно разные»

Иосиф Пригожин и Валерия — это пара, которую всегда считали показателем стабильности в российском шоу-бизнесе. Звезды очень любят друг друга и все делают вместе. От рабочих моментов до бытовых проблем. Они готовы сплотиться в любой необходимый момент и, как подмечают их коллеги, никогда не жалуются на то, что устают друг от друга.

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«Мы, естественно, абсолютно разные. У нее есть особый взгляд на мир, на жизнь. Но в целом у нас общие пересечения. Я прошел испытания, она прошла испытания. Даже в трудные минуты она рядом со мной, стоит спина к спине», — высказался продюсер о теплом отношении к своей жене, без которой не представляет смысла в жизни.

Однако и у такой прекрасной пары бывают непростые периоды. Иосиф признался, что во время пандемии Валерия всерьез хотела остановить свою певческую карьеру. А это значило бы только одно: и от Иосифа в профессиональном плане ей пришлось бы уйти, ведь супруг помогает жене с проектами и с реализацией творческих мечт. Спасибо Фадееву, который убедил певицу, что нельзя бросать профессию. Благодаря совету хорошего друга артистка продолжила бороться с негативными мыслями.