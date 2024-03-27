Группа The Hatters перевела миллион пострадавшему в «Крокусе» оркестру

Петербургская группа The Hatters перевела миллион рублей симфоническому оркестру Ленинградской области, сообщили музыканты в своем Telegram-канале. Областной музыкальный коллектив пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле».

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Спасибо каждому, кто сегодня с нами и внес свой вклад в это важное дело! — говорится в сообщении.

Уточняется, что The Hatters выручили средства за выступление в Казани и сразу перевели деньги в пользу коллег. Концерт носил благотворительный характер.

Также сообщалось, что музыкант оркестра «Таврический» из Санкт-Петербурга повредил руку во время эвакуации из «Крокус Сити Холла». По словам главного дирижера Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаила Голикова, мужчина пытался плечом выбить запертую дверь служебного выхода.

Кроме того, группа «Пикник» рассказала, что их выступление в Санкт-Петербурге 27 марта состоится. Концерт объявлен благотворительным. По данным коллектива, мероприятие пройдет при участии симфонического оркестра «Таврический» и фонда «ЕВА».

Во время террористической атаки на «Крокус» в Подмосковье погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер. Музыканты сразу после нападения утверждали, что не могли связаться с ней и надеялись, что женщине удастся спастись.