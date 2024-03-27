Бывшая жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд

Модель, телеведущая и блогерша Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего супруга, продюсера, режиссера и актера Федора Бондарчука. Соответствующая информация появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно сведениям на сайте, 55-летняя Бондарчук обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с экс-супругом. Заседание по делу пройдет 22 апреля, говорится на портале.

Ранее Светлана Бондарчук уже несколько раз подавала в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

В 2019 году режиссер женился на актриса Паулине Андреевой, с которой на тот момент встречался уже четыре года. Она младше мужа почти на 21 год. В 2021 году у супругов родился сын Иван. Бывшая супруга режиссера родила ему двоих детей — сына Сергея и дочь Варвару.

Сам Бондарчук рассказал, что его нисколько не беспокоит разница в возрасте с женой, и назвал свой брак счастливым. По его словам, они с Паулиной рисковали, когда начинали работать вместе, но им удалось найти общий язык вне дома. Бондарчук назвал артистку талантливым автором с хорошим русским языком.