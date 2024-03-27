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Директор Пугачевой не стала комментировать возможное признание звезды иноагентом

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы начавшейся процедуре признания певицы иноагентом. Об этом пишет Газета.Ru.

Директор Пугачевой не стала комментировать возможное признание звезды иноагентом
© Passion.ru
«Я не даю никаких комментариев», — заявила Чупракова.

Близкий друг Примадонны, дизайнер Игорь Гуляев, также воздержался от комментариев на тему возможного признания знаменитости иноагентом.

«Я такое не комментирую», — заверил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его мнению, Примадонну необходимо причислить к числу иноагентов из-за ее критики СВО, а также из-за поддержки своего мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

Соответствующее заявление Бородин отправил генпрокурору России Игорю Краснову.

Позднее в Госдуме сообщили, что заслуги Аллы Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом.

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