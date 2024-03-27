Росздравнадзор подал иск в суд на клинику Хайдарова

Росздравнадзор подал иск в суд на клинику звездного хирурга Тимура Хайдарова после смерти ее пациента. Об этом сообщает Shot.

Так, клинику могут закрыть на три месяца, отмечает Telegram-канал. Уточняется, что в прошлом месяце ведомство проверило клиники Хайдарова и обнаружило целый ряд нарушений обязательных лицензионных требований. Кроме того, согласно результатам экспертизы, 34 пациентам пластические операции были сделаны ненадлежащим образом.

«Теперь Росздравнадзор, по данным Shot, вышел с иском в суд, чтобы привлечь владельца клиники IQ Plastique к ответственности», - отмечает канал.

Хайдарова могут судить по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

В феврале продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер от последствий операции на желудке. Ее проводили в клинике IQ Plastique, которую возглавляет Тимур Хайдаров.