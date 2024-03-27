Стало известно о возможном закрытии клиники Хайдарова из-за смерти пациента

Росздравнадзор потребовал привлечь к ответственности владельца клиники IQ Plastique, звездного хирурга Тимура Хайдарова, из-за смерти пациента. Об этом сообщает Shot.

Ведомство выявило в медицинском учреждении нарушения обязательных лицензионных требований. Кроме того, выяснилось, что сотрудники провели 34 пациентам операции ненадлежащим образом. В связи с этим Росздравнадзор подал иск в суд. Так, по статье 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией») клинике могут предъявить штраф в размере 200 тысяч рублей или осуществить возможность ее закрытия на три месяца.

В самой клинике сообщили, что часть нарушений, которые были выявлены Росздравнадзором, были устранены. При этом руководители учреждения заявили, что с остальными претензиями не согласны и будут оспаривать их в суде. Отмечается, что первое заседание состоится в апреле.

В феврале стало известно о смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Пациент страдал редкой формой ожирения и ему была назначена операция по шунтированию желудка. Вмешательство провели в клинике Хайдарова 16 февраля. Однако через три дня после выписки из клиники Гаврилов почувствовал себя плохо — 20 февраля он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он впал в кому и умер.