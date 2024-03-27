Ди Каприо и Черетти спровоцировали слухи о свадьбе

25-летняя модель показала помолвочное кольцо.

Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная, модель Виктория Черетти спровоцировали слухи о помолвке. Накануне пару заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. 49-летний Ди Каприо и 25-летняя Черетти обедали на открытой веранде, пишет Daily Mail.

В один из моментов модель обняла избранника, а папарацци заметили на ее безымянном пальце кольцо, похожее на помолвочное. Фото можно посмотреть здесь. Напомним, слухи о романе Ди Каприо и Черетти появились почти год назад. Тогда знаменитости были замечены во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель заметили за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля влюбленных подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Несмотря на все это, пара никак не комментирует свои отношения.