Лидер группы «Би-2» пожаловался на финансовые трудности

Рок-группа «Би-2» осудила спецоперацию на Украине и перестала давать концерты в России. В недавнем интервью лидер коллектива Егор Бортник* (Лева) (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о финансовых трудностях.

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Лева* рассказал, что доходы коллектива серьезно снизились после начала СВО.

«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», — пояснил музыкант в интервью DW на русском* (признан в РФ СМИ-иноагентом)

«Би-2» съездили в пробный тур по США и Европе и теперь представляют, от чего им отталкиваться, как строить рекламную кампанию и выбирать хорошие залы. Ранее музыканты не так часто выезжали за границу, поэтому опыта в выступлениях в других странах у них было не так много.

«На нашей карте мира присутствуют „красные зоны“, более или менее нейтральные и зеленые: например, Вильнюс, где я сейчас нахожусь», — заключил Бортник*.

Напомним, что участники коллектива были в конце января задержаны на Пхукете. Они провели концерт и не имели разрешения на работу. После того как их задержали, им был предъявлен штраф. Было также предписание покинуть Таиланд в кратчайшие сроки. Музыкантов арестовали и оштрафовали. После им удалось добиться депортации в Израиль. Солист «Би-2» признал, что нарушил закон, но назвал наказание несоизмеримым.

*(признан иноагентом на территории РФ)