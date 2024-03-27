Группа «Пикник» опубликовала песню в память о погибших в «Крокусе». На YouTube-канале коллектива появилась композиция «За невинно убиенных».

Впервые эта песня вышла в студийном альбоме «Немного огня» в 1994 году. Тогда длительность композиции была меньше. Новую версию трека музыканты сопроводили минутой молчания и изображением горящей свечи.

«Там, где ты земли коснулся, Новый колос прорастает. Великан тебя заметит, и слепой тебя узнает», — сказано в тексте песни.

Напомним, что 22 марта в «Крокусе» должен был пройти концерт группы «Пикник». Мероприятие было сорвано из-за начавшегося теракта. Группа вооруженных лиц ворвалась в «Крокус», открыла огонь по людям и подожгла здание.

Сайт «Страсти» рассказал, что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых, где произошел теракт. Подробности смотрите в этом материале.

Ранее директор «Пикника» Юрий Чернышевский не подтвердил отмену концерта группы в Тюмени. При этом он отметил, что судьба выступления до сих пор под вопросом.