«Упади на колени»: Кушанашвили прокомментировал скандал с Кологривым

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал недавний скандал с актером Никитой Кологривым, устроившим дебош в клубе.

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— Ну дурак?! Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: «Извините, вел себя как свинья». Когда я поступал так, как он, я наутро, приходя в ужас, находил людей, которым причинил моральные, физические мучения и просил у них прощения, — сказал ведущий в шоу «Каково?!»

Кушанашвили выразил надежду, что артист действительно раскаивается. В противном случае он потеряет не только друзей, но и зрителей. По его словам, актерская игра Кологривого «никчемная», и он не видит в артисте таланта. Кушанашвили сравнил его с собственным котом Фенькой, который «выпрашивает еду по утрам».

19 марта Никита Кологривый в состоянии алкогольного опьянения подрался с двумя работниками заведения. Также он приставал к одной из официанток. После ее отказа актер укусил девушку за ногу. Андрей Некрасов также рассказал, можно ли приравнять эти действия артиста к домогательствам и привлечь его к уголовной ответственности.

20 марта актера задержали правоохранители. Новосибирский суд арестовал актера Никиту Кологривого на семь суток. Позднее в Сети появились кадры с моментом, когда Кологривый нарушил общественный порядок в новосибирском заведении и укусил за ногу официантку.