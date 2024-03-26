SHAMAN пообещал направить деньги от концерта пострадавшим в «Крокусе»

Известный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пообещал, что все собранные средства от его концерта в Ессентуках будут направлены на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости».

Теракт в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Погибли 139 человек, пострадали порядка 140 человек.

«Родные, только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в «Крокусе», — отметил исполнитель.

Ранее сообщалось, что музыкант перечислил пять млн руб. благотворительной организации «Российский Красный Крест» в помощь пострадавшим при теракте в комплексе.