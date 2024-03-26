«Пикник» направит жертвам теракта средства от концерта в Санкт-Петербурге

Группа «Пикник» направит пострадавшим и семьям погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» все средства от концерта в Санкт-Петербурге. Об этом коллектив сообщил у себя в Telegram-канале.

Концерт пройдет 27 марта. До теракта в «Крокусе» он планировался как шоу и на афишах до сих пор стоит программа «Новое измерение» с симфоническим оркестром «Таврический». Однако его формат теперь изменен, зрители по-прежнему смогут услышать музыку и оркестр, но они будут посвящены памяти жертв.

«Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке», — говорится в посте группы «Пикник».

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта во время концерта «Пикник». В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 139 человек, свыше 180 пострадали. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что все четверо исполнителей теракта были найдены и задержаны, всего было арестовано 11 человек.