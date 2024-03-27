Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

Дочь Валерия Меладзе Софико и ее супруг Савва Байбаков впервые стали родителями.

Младшая дочь артиста Арина опубликовала фото из больницы, отметив геолокацию «роддом №17». Софико вышла замуж в сентябре 2022 года за топ-менеджера Савву Байбакова, отец которого занимается поставкой угля в Европу. Несколько месяцев назад Софико опубликовала в соцсетях фото с отдыха, где у нее был заметен округлившийся живот.

Актер Александр Збруев также впервые стал дедушкой. Об этом рассказала артистка Елена Шанина.

15 февраля футболист Дмитрий Тарасов сообщил на своей странице в соцсети, что его жена, модель Анастасия Костенко, родила сына. Он разместил кадры из больницы, на которых показал супругу и новорожденного наследника в пеленках. Спортсмен также поблагодарил избранницу за рождение сына и назвал ее героиней.

Кроме того, голливудская актриса Кэмерон Диаз и музыкант Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. Об этом звезда сообщила на своей странице в социальной сети.