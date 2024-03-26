Группа Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Значимая американская рок-группа Garbage, дважды выступавшая в подмосковном "Крокус Сити Холле", выразила соболезнования в связи с трагедий.

Слова поддержки были опубликованы сегодня днем в официальном аккаунте коллектива в соцсети.

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Произошедшее в "Крокусе" 22 марта музыканты называют "трагическим кошмаром".

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Группа Garbage существует с 1994 года и имеет культовый статус, став одним из наиболее успешных рок-коллективов 1990-х.

Записи проекта проданы тиражом более 17 000 000 копий.

В рамках своего мирового тура группа выступила в "Крокусе" 11 ноября 2015 года, до этого - 12 мая 2012-го.