Малинин переведет гонорар за самый дорогой концерт пострадавшим при теракте

Певец Александр Малинин высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». Его цитирует kp.ru.

По словам Малинина, он намерен перевести полную сумму гонорара от концерта в Екатеринбурге, запланированного на 6 апреля, в помощь семьям, потерявшим близких и пострадавшим в теракте. Малинин отметил, что екатеринбургский концерт будет самым дорогим в туре.

«Сейчас особенно важно, чтобы все добрые люди объединились, были вместе и помогали. Зло нужно побеждать только добрыми делами», — сказал он.

Деньги Малинин хочет перевести в организацию Российский Красный Крест, которая организовала сбор средств на оказание адресной поддержки пострадавшим.

«Выступление Александра Малинина в Екатеринбурге состоится с усилением мер безопасности», — заверила организатор тура.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков перевел средства для помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».