Галкин* разозлил публику шутками на концерте после событий в Crocus City Hall

Юморист Максим Галкин* после событий в Crocus City Hall выразил свои соболезнования всем, кто попал в эту ужасающую ситуацию или чьи близкие оказались в здании во время теракта. Публика ожидала, что артист отменит ближайшие мероприятия в связи с событиями, однако, он все же решил провести концерт 22 марта. Как отмечают очевидцы, время для того, чтобы сказать пару слов о трагедии, Макс на мероприятии не выделил. Он счел нужным вообще не говорить об этом, но много шутил о коллегах из России, отмечая каждый факт из их биографии. Любопытно, но Галкин прекрасно знает про культуру отмены после вечеринки Ивлеевой, знает, что Лолита Милявская осталась без работы на долгий срок. Это факт, он, конечно же, подал в ироничной манере. Публику вывело из себя, что Максим продолжает шутить в это непростое время, а также затрагивает религиозную тему, которую тоже подает обществу с юмором. «Мне 47 лет, я еще успешный, пока адекватный. 47 это удачный возраст. В принципе, 47 это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», — говорил муж Пугачевой на концерте. «Неужели у вас настолько неинтересная жизнь, Максим, что вы обсуждаете Лолиту, Киркорова, но не себя?» — прокомментировал события пользователь сети из РФ. *признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

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