Принц Гарри оказался втянут в секс-скандал рэпера P.Diddy

Разбирательства по делу рэпера P.Diddy возобновились — сегодня в его доме прошли обыски. В ноябре, напомним, Шона Комбса (настоящее имя музыканта) обвинили в многолетнем сексуальном и физическом насилии, однако уже спустя сутки экс-возлюбленная рэпера отозвала иск. Сейчас же дело приобрело новый, более серьезный поворот, и в нем, к несчастью, оказались замешаны другие знаменитости, например, принц Гарри.

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Имя герцога упомянуто в 73-страничном иске, пишет Daily Mail. Обвинители утверждают, что дружба с такими знаменитостями, как Гарри, подпитывала репутацию Комбса и это позволяло ему зарабатывать и завлекать жертв. То, что знаменитости знакомы, доказывают их совместные снимки, датированные 2007 годом.

Речи о правонарушениях Сассекса в документах нет, но поклонники, еще не узнав суть новости, напряглись. Известно о том, что у Гарри была бурная молодость — одна из стриптизерш, участвующих в вечеринке, до сих пор его шантажирует.

Общественность, уверены, даже не удивится, если вдруг имя принца будет фигурировать в секс-скандале. Впрочем, как и его родственники, которые, похоже, все еще не готовы принять младшего сына короля в семью.