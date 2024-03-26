Во Франции разгорелся скандал из-за выбора певицы для открытия Олимпиады

Предложение певице французско-малийского происхождения Айе Накамуре выступить на открытии Олимпийских игр в Париже вызвало скандал во Франции. News.ru

По данным The New York Times, тексты песен Накамуры содержат сленг, поэтому далеки от академического французского. Выбор певицы вызвал бурное обсуждение по вопросам расы, языковых приличий и иммиграционной политики. Москва24

В материале издания говорится, что артистка выросла в пригороде Парижа. В своем творчестве она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, звук и ритмы афропопа. Критики заявили, что творчество артистки не дает представления о Франции. Газета.Ru

После того как стало известно, что исполнительница может выступить на Олимпиаде, Накамура начала получать огромное количество расистских оскорблений, в результате чего полиция Франции начала расследование. Lenta.ru